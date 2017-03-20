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Архив - Наука и технологии

Стивену Хокингу предложили стать космонавтом

20.03.2017 16:00
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Стивену Хокингу предложили стать космонавтом

Британского физика Стивена Хокинга пригласили полететь в космос на корабле компании Virgin Galactic, сообщает УНН.
"Я могу сказать вам, что сделает меня счастливым - путешествие в космос. Я думал, что никто не предложит мне, но Ричард Брэнсон предложил мне место на Virgin Galactic, и я сразу согласился", - отметил ученый.



Теги: космос, Стивен Хокинг, предложение
 
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