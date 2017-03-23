Nintendo выпустила Android-версию игры Super Mario Run

23.03.2017 17:30

Популярный платформер Super Mario Run стал доступен на Android. Первоначально релиз игры о водопроводчике Марио планировался на 23 марта, но уже вчера вечером игра появилась в каталоге Google Play Store, сообщает Новое время.

На Android доступна Super Mario Run версии 2.0 с режимом Easy Mode и другими возможностями, которые лишь недавно были добавлены в версию игры для iOS. Первые четыре эпизода игры из 24 доступны бесплатно, за полную версию придется заплатить почти 10 долларов. Для игры необходимо постоянное интернет-соединение.

Игра Super Mario Run впервые вышла на iOS 15 декабря, причем сразу в 150 странах. За первые сутки Super Mario Run скачали более 2,8 млн пользователей устройств с iOS, а к четвертому дню счетчик загрузок перевалил за 40 млн. Вполне вероятно, что на Android также будут установлены рекорды загрузок.