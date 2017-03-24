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Архив - Наука и технологии

В Германии создали "искусственное солнце"

24.03.2017 11:10
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В Германии создали "искусственное солнце"

Немецкие ученые создали "самое большое в мире искусственное солнце" - источник интенсивного света, с помощью которого планируется производить экологически чистое топливо, сообщает сайт Подробности.
Эксперимент с "прожекторами" проводится в Германском аэрокосмическом центре в 50 километрах от Кельна. Там ученые разместили установку, состоящую из 149 прожекторов, которая способна генерировать свет, чья интенсивность в 10 тысяч раз больше естественного освещения.
Если направить все лампы в одну точку, температура там достигнет 3,5 тысячи градусов Цельсия.
"Если бы вы вошли в комнату, когда лампа была включена, вы бы сгорели", - комментирует один из директоров центра Бернар Хоффшмидт.
Основная цель эксперимента - разработать оптимальный способ получения больших объемов солнечной энергии, достаточных для получения водородного топлива.
С помощью ламп ученые хотят выделять водород из водяного пара, который впоследствии может быть использован в качестве топлива для самолетов и автомобилей.



Теги: Германия, солнце, топливо, водород
 
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