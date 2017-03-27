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Архив - Наука и технологии

Компания Arca Noae "реинкарнировала" OS/2

27.03.2017 15:15
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Компания Arca Noae "реинкарнировала" OS/2

Компания Arca Noae работает над новым релизом операционной системы X86 OS/2 под кодовым именем Blue Lion. Впервые она объявила об этом проекте в октябре 2015 г. на WarpStock, ежегодной конвенции пользователей и разработчиков OS/2, сообщает «Компьютерное Обозрение».
В соответствии с графиком, в начале прошлого месяца компания приступила к бета-тестированию Blue Lion. 31 марта 2017 г. закрытую бету сразу сменит коммерческий продукт.
Окончательным названием нового дистрибутива станет ArcaOS 5.0. Это должно демонстрировать преемственность: последним сервисным релизом OS/2 был 4.52, выпущенный IBM в 2001 г.
ArcaOS 5 должна стать «OS/2 Warp нового тысячелетия», совместимой с современным оборудованием и последними сетевыми стандартами. Она будет включать новейший драйвер ускоренной графики, поддержку актуальных алгоритмов криптографической защиты и обеспечит обратную совместимость со старыми приложениями OS/2, DOS и Windows 3.1. Из доступной информации пока неясно, будет ли обновлённая Warp поддерживать современное ПО для Windows.



Теги: операционная система, OS 2, возрождение
 
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