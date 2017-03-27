В Шотландии придумали бесконтактный метод набора текста (ВИДЕО)

27.03.2017 09:50

Разработка шотландских ученых из Сэнт-Эндрюсского университета помогает отказаться от клавиатуры при наборе больших текстов на смартфонах. С помощью нового метода пользователь печатает при помощи жестов, сообщает сетевое издание "SVOPI".

Технологию назвали SwiM - сокращение от Shape Writing in Motion или «письмо формами в движении». Пользователь при наборе не касается экрана гаджета, а перемещает специальный курсор, наклоняя гаджет в нужном направлении. Технология фиксирует угол наклона смартфона, указывает на символы, которые автоматически набираются на дисплее.

Чтобы протестировать новый способ набора текста, шотландцы использовали смартфон с 5,7-дюймовым дисплеем. Сначала новичок в технологии SwiM набрал только 15 слов за минуту. Через полтора часа упражнений он печатал уже 32 слова. Разработчики уверяют, что их технология очень быстро станет популярной.