В США пользователи Windows 10 подали в суд на Microsoft

27.03.2017 11:15

В США в окружной суд Чикаго поступил коллективный иск на компанию Microsoft из-за нестабильной работы операционной системы Windows 10, сообщает телеканал 112 Украина.

Отмечается, что инициаторами иска стали трое американцев, которые не смогли восстановить ценную информацию после внезапного обновления системы.

В жалобе идет речь о том, что Windows 10 является дефектным продуктом и ее производитель не в состоянии открыто сообщить о потенциальных рисках, связанных с ее установкой. Истцы потеряли ценные данные из-за того, что новая ОС работает крайне нестабильно.

Адвокаты, представляющие интересы пострадавших на суде, настаивают на том, чтобы компания задумалась о механизме возмещения убытков, которые несут тысячи пользователей, пострадавших из-за перехода на Windows 10. По мнению защиты, юзеры должны получить гарантию на 30 дней с момента установки.

В жалобе также говорится, что операционная система часто не оповещает пользователя о масштабном обновлении, что приводит к утере важных данных. Кроме того, американцы сетуют на то, что неправильная установка может сломать компьютер.