Шведские ученые распечатали хрящевую ткань человека

28.03.2017 10:10

Шведским ученым из Технического университета Чалмерса и Сальгренской академии в Гетеборге удалось распечатать хрящевую ткань человека на 3D принтере. Также ее успешно вживили мышам, сообщает ICTV.

Ткань была распечатана из специального гидрогеля, который создали на основе человеческих хрящей и наноцелюлозы.

Уже через два месяца у мышей сформировалась хрящевая ткань и появились кровеносные сосуды.

Ученые назвали свой эксперимент частью революции и подчеркнули, что это лишь небольшой шаг к получению распечатанных на биопринтере органов.