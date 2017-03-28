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Шведские ученые распечатали хрящевую ткань человека
28.03.2017 10:10
Шведским ученым из Технического университета Чалмерса и Сальгренской академии в Гетеборге удалось распечатать хрящевую ткань человека на 3D принтере. Также ее успешно вживили мышам, сообщает ICTV.
Ткань была распечатана из специального гидрогеля, который создали на основе человеческих хрящей и наноцелюлозы.
Уже через два месяца у мышей сформировалась хрящевая ткань и появились кровеносные сосуды.
Ученые назвали свой эксперимент частью революции и подчеркнули, что это лишь небольшой шаг к получению распечатанных на биопринтере органов.
Теги: Швеция, принтер, 3D, медицина
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