Сингапурские ученые "телепортировали" лимонад (ВИДЕО)

28.03.2017 13:30

Исследователи из Национального университета Сингапура создали систему, которая передает вкус лимонада через интернет с помощью электростимуляции языка, сообщает сайт Подробности.

На стороне отправителя датчик погрузили в настоящий лимонад, который определяет кислотность напитка и цвет. На принимающей - специальная кружка с RGB-подсветкой и электродами, в которую наливается обычная вода.

Когда пользователь дегустирует напиток, он должен прикоснуться языком к электродам в кружке, которые с помощью слабых электрических импульсов воспроизводят вкус оригинального напитка.

Авторы исследования отметили, что без стимуляции обоняния полноценная передача сочетания вкуса и запаха невозможна и они намерены развивать систему в этом направлении.