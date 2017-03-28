Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Австралии нашли "пастбище" динозавров

28.03.2017 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Австралии нашли "пастбище" динозавров

В прибрежной полосе округа Кимберли археологи наткнулись на цепочку окаменевших следов динозавров. Всего идентифицировано около 20 отпечатков, сообщает БелТА.
Некоторые из следов достигают более полутора метров в длину. Многие отпечатки видны только во время отлива, что долгое время делало их идентификацию и фиксацию невозможной. Подобной коллекции отпечатков древней фауны, сохранившейся на полосе длиной в 25 км, ранее на территории Австралии не находили. На континенте вообще практически нет следов динозавров, особенно периода, относящегося к 140-127 млн лет назад.
Зауроподы, птиценогие ящеры, стегозавры - на песчанике оставили свои следы многие редкие и уникальные для Австралии виды динозавров. Сообщается, что на следы указали аборигены, протестовавшие против строительства газовой станции.



Теги: Австралия, динозавр, след
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх