В Австралии нашли "пастбище" динозавров

28.03.2017 09:30

В прибрежной полосе округа Кимберли археологи наткнулись на цепочку окаменевших следов динозавров. Всего идентифицировано около 20 отпечатков, сообщает БелТА.

Некоторые из следов достигают более полутора метров в длину. Многие отпечатки видны только во время отлива, что долгое время делало их идентификацию и фиксацию невозможной. Подобной коллекции отпечатков древней фауны, сохранившейся на полосе длиной в 25 км, ранее на территории Австралии не находили. На континенте вообще практически нет следов динозавров, особенно периода, относящегося к 140-127 млн лет назад.

Зауроподы, птиценогие ящеры, стегозавры - на песчанике оставили свои следы многие редкие и уникальные для Австралии виды динозавров. Сообщается, что на следы указали аборигены, протестовавшие против строительства газовой станции.