В Новой Гвинее обнаружили древнейших диких собак

28.03.2017 09:05

Исследователи нашли здоровую жизнеспособную популяцию дикой нагорной собаки в Новой Гвинее после десятилетий опасений, что этот вид полностью исчез, сообщает ТСН.

Так, согласно анализу ДНК, это древнейшие и наиболее примитивные псовые, что существуют. Благодаря недавней экспедиции в центральный горный хребет Новой Гвинеи исследователям удалось сделать более 100 фотографий минимум 15 особей этого вида, которые живут в изоляции далеко от человека.

Исследователям удалось понаблюдать за видом и собрать биологические образцы, которые подтвердили, что этот вид дикой собаки еще существует.

Отметим, дикую нагорную собаку в Новой Гвинее не видели в течение последних 50 лет и считали вымершей. Исследователи имели несколько фотографий 2005 и 2012 года, однако не было подтверждено, что это именно этот вид псовых.