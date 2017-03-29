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NASA опубликовало видео циклона "Дебби", сделанное из космоса (ВИДЕО)
29.03.2017 10:40
Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео мощного тропического циклона "Дебби", который обрушился на северо-восточное побережье Австралии, сообщает Апостроф.
Видео было снято с борта Международной космической станции и опубликовано на канале NASA на сайте YouTube.
Напомним, что циклон "Дебби" обрушился на австралийский штат Квинсленд 28 марта. Власти провели самую масштабную эвакуацию в истории штата, отселив десятки тысяч человек из зоны стихийного бедствия.
Скорость ветра в эпицентре циклона достигала 260 км/ч. Часть населенных пунктов Квинсленда была обесточена. Мощный ветер также стал причиной нескольких крупных оползней.
Теги: видео, NASA, МКС, циклон
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