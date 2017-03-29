Стивен Хокинг "примерил" новый голос (ВИДЕО)

29.03.2017 12:45

Известный физик Стивен Хокинг явно устал от спроектированной Intel машины, которая транслирует его слова. Ученому пришлось прослушать множество голосов различных личностей, известных и самых обычных, чтобы определить, чей голос подходит ему лучше всего, сообщает IT Business.com.ua.

Все это в первую очередь, как часть благотворительной акции Comic Relief (Разрядка Смехом) в Великобритании.

Среди претендентов оказались известный актер Лиам Нисон, знаменитый шеф-повар Гордон Рамсей, Эдди Редмейн, который играл Хокинга в «Теории всего». а также Лин-Мануэль Миранда, Анна Кендрик, Ребел Уилсон.

Свой выбор ученый остановил на двукратном обладателе премии «Оскар» Майкле Кейне. Такое решение означает, что на время проведения акции Стивен Хокинг распроститься со присущим ему североамериканским акцентом, который заложили разработчики в его синтезатор речи.