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Samsung представила новые смартфоны
Компания Samsung представила свой новый флагманский смартфон Galaxy S8 и его увеличенную копию S8+, сообщает телеканал 112 Украина.
"Samsung Galaxy S8 откроет новую эру дизайна смартфона и фантастических услуг, дающих возможность по-новому взглянуть на мир”, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что новый смартфон оснащен закругленным дисплеем диагональю 5,8 дюйма (6,2 дюйма в случае с S8+), который занимает практически всю переднюю панель. Корпус составлен из стекла с металлической рамкой. Кнопки управления встроены в экран, сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю стенку.
Кроме того, новый телефон предлагает защиту с помощью технологии распознавания лиц или сканера сетчатки глаза. Остаются также опции защиты смартфона с помощью графических или цифровых паролей.
Оба смартфоны оснащены 10nm процессором, то есть меньшим и более мощным, чем те, которые использовались ранее. Емкость батареи Galaxy S8 3000 мАч, S8+ - 3500 мАч.
В телефоны встроены 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Разрешение основной камеры — 12 мегапикселей, фронтальной — восемь. Обе они имеют апертуру f1.7 с технологией Dual Pixel.
В модели есть новый Gear VR с контроллером от Oculus. Также, можно подключиться к Gear 360 для создания 360-видеоролики и 15 мегапиксельных фото.
Galaxy S8 и S8 + поступят в продажу с 21 апреля и будут иметь большую цветовую палитру, включая Midnight Black, Orchid Grey, Arctic Silver, Coral Blue и Maple Gold. Сейчас можно оформить предзаказ, однако цена не уточняется.
Теги: Samsung, смартфон, презентация
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