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Сервис Uber заработал в Днепре

30.03.2017 11:15
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Сервис Uber заработал в Днепре

Сегодня популярный сервис Uber заработал в еще одном крупном украинском городе — Днепре, сообщает AIN.UA.
Запуск начинается с сервиса uberX, тариф составляет 6 грн за подачу машины и 4 грн за каждый километр в дороге. Как и во Львове, минимальная стоимость поездки составит 14 грн. Поездку можно оплатить как картой, так и наличными.
Как и при каждом запуске в новом городе, Uber предлагает жителям Днепра пять бесплатных поездок (стоимостью до 75 грн), акция действует до вечера 2 апреля. Чтобы использовать скидку, в разделе «Оплата» приложения Uber нужно ввести промокод DNIPRO.
По данным партнерского сервиса Uberdrive, минимальный заработок водителя в день запуска может составлять 150 грн/час. В дальнейшем в Uber в Днепре будут действовать динамические бонусы, которые позволяют водителю зарабатывать до 50 000 грн в месяц.



Теги: запуск, Днепр, UBER
 
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