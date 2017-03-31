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Новейший украинский самолет впервые поднялся в воздух (ВИДЕО)

31.03.2017 15:45
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Новейший украинский самолет впервые поднялся в воздух (ВИДЕО)

Новый украинский среднемагистральный грузовой самолет АН-132Д, разработанный украинской компанией АНТК "Антонов", осуществил свой первый полет, сообщает СТРАНА.ua.
Он пролетел по маршруту аэродром "Святошин" (г.Киев) – аэродром "Киев-Антонов" (пгт Гостомель).
АН-132Д построили за полтора года. В его создании приняли участие Канада, США, Великобритания, Германия, Франция и Саудовская Аравия. Он сможет поднимать в небо до 9 тонн груза. Размах крыльев самолета - почти 30 метров.
Новая машина отличается от предшественника Ан-32 улучшенными экономическими и летно-техническими характеристиками: грузоподъемность увеличена на 23%, дальность полета -  в 1,72 раза, также повышена топливная экономичность. Отмечается, что Ан-132Д — первый самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих.





Теги: Украина, самолет, АНТК "Антонов"
 
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