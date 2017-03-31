Новейший украинский самолет впервые поднялся в воздух (ВИДЕО)

31.03.2017 15:45

Новый украинский среднемагистральный грузовой самолет АН-132Д, разработанный украинской компанией АНТК "Антонов", осуществил свой первый полет, сообщает СТРАНА.ua.

Он пролетел по маршруту аэродром "Святошин" (г.Киев) – аэродром "Киев-Антонов" (пгт Гостомель).

АН-132Д построили за полтора года. В его создании приняли участие Канада, США, Великобритания, Германия, Франция и Саудовская Аравия. Он сможет поднимать в небо до 9 тонн груза. Размах крыльев самолета - почти 30 метров.

Новая машина отличается от предшественника Ан-32 улучшенными экономическими и летно-техническими характеристиками: грузоподъемность увеличена на 23%, дальность полета - в 1,72 раза, также повышена топливная экономичность. Отмечается, что Ан-132Д — первый самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих.





