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Telegram запустил защищенные голосовые звонки

31.03.2017 10:45
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Telegram запустил защищенные голосовые звонки

Последний месяц мессенджер Telegram проводил закрытое тестирование голосовых звонков. «Ожидание окончено: сегодня мы запускаем голосовые звонки в Западной Европе. Остальной мир также получит их очень скоро», — говорится в официальном блоге компании, сообщает AIN.UA.
Как только пользователю Telegram станет доступна новая функция, приложение для iOS предложит добавить специальную вкладку на главный экран мессенджера. Ее также можно добавить в боковое меню. На Android вкладка звонков будет находиться в основном меню с левой стороны. Также, в каждом профиле пользователя в контактах появится иконка для звонка.
Звонки, как и секретные чаты, в Telegram используют оконечное абонентское шифрование (end-to-end). Чтобы убедиться, что разговор полностью защищен, пользователям после соединения нужно сравнить четыре эмодзи, показанные на экране.
По возможности, звонки будут проходить по прямому peer-to-peer соединению. В противном случае Telegram использует ближайший к пользователю сервер. У компании уже есть распределенная сеть серверов по всему миру, но в ближайшие месяцы она обещает расширить систему доставки контента.
Пользователи могут управлять тем, от кого принимать звонки, или вовсе их отключить. Еще одна опция позволяет сократить использование интернет-трафика 25-30% в ущерб качеству связи.



Теги: мессенджер, звонок
 
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