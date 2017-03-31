Ученые разгатали секрет полета комара (ВИДЕО)

31.03.2017 11:35

Группа зоологов из Японии и Великобритании изучила аэродинамику полета комара. Для этого они использовали 8 камер, каждая из которых снимала видео с частотой 10 000 кадров в секунду в инфракрасном диапазоне, сообщает bigmir.net.

Оказалось, что во время полета угловая амплитуда крыльев комара составляет всего 40 градусов (для сравнения, у пчел 80). Кроме того, комар создает дополнительную тягу за счет вращения крыльев – больше так не делает ни одно из известных насекомых.