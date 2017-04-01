Четверть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли

01.04.2017 11:00

Каждый четвертый житель России уверен, что это Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, сообщает Gazeta.ua.

Этот вопрос социологи задают россиянам несколько лет. Каждый раз значительная часть населения демонстрирует альтернативный взгляд на мироздание. Об этом рассказал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"По данным опроса ВЦИОМ, четверть россиян верят в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический факт, который мы установили, потом перепроверили и снова подтвердили. Он поразил меня и поражает до сих пор", - отметил Федоров.