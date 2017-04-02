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Британец изготовил "костюм Железного Человека" (ВИДЕО)

02.04.2017 13:35
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Британец изготовил "костюм Железного Человека" (ВИДЕО)

Основатель стартапа Gravity, британец Ричард Браунинг, презентовал первый работающий прототип костюма Тони Старка. Летательный аппарат, пока что позволяет парить над землёй несколько минут на высоте около полуметра, сообщает ROOT NATION.
По словам Браунинга, он работал над своим проектом около девяти месяцев. Модель костюма представляет собой аппарат, состоящий из шести реактивных двигателей, прикрепляемых к рукам и ногам. Топливный бак, располагается на спине.
Предприниматель утверждает, что в будущем его изобретение позволит летать со скоростью в несколько сот километров в час, однако первый отрыв от земли Браунинга был коротким и неуклюжим.  В будущем полёты будут менее опасны, чем поездка на велосипеде по сельской местности, утверждает изобретатель.



Теги: Великобритания, Железный человек, костюм
 
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