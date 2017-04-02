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Пользователи фитнес-браслетов Samsung жалуются на ожоги
02.04.2017 17:15
Покупатели "умных браслетов" южнокорейской компании Samsung пожаловались на модель Gear Fit2. По их словам, эти браслеты оставляют ожоги на руках и вызывают аллергию, сообщает РЕН ТВ.
Гаджет создан для того, чтобы помочь человеку контролировать свое здоровье, но на практике все оказалось иначе.
Покупатели пишут в соцсетях, что от браслетов у них остаются рубцы и ожоги.
В компании пока никак не стали комментировать данный инцидент. По их словам, расследование начнут в случае массовых жалоб. Сейчас примерно 100 человек заявили об ожогах.
Теги: ожоги, фитнес, Samsung, браслет
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