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Архив - Наука и технологии

В Мексике обнаружили древнюю статую инопланетянина

02.04.2017 10:15
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В Мексике обнаружили древнюю статую инопланетянина

Археологи обнаружили статую с изображением инопланетянина недалеко от старинного города майя. Сейчас экспонат выставлен в музее города Хьютетелько, расположенного в мексиканском штате Пуэбла, сообщает РЕН ТВ.
Сотрудники музея рассказали, что статуя была найдена в маленьком городке Максталоя. После того как археологи отчистили находку, на ней обнаружили инкрустации из обсидиана, бирюзы и нефрита. Но самое главное и загадочное в ней — изображение существа, похожего на инопланетянина. Оно окружено широким извилистым змееподобным контуром, который держится руками за голову человека. Сама фигура  с крупной —головой и миндалевидными глазами, что практически полностью совпадает с описанием инопланетян, которых называют "серыми".
Директор музея Рафаэль Хулиан Монтьель планирует начать исследование местности, где была найдена статуя. Район Максталоя расположен в непосредственной близости от Кантона, во время раскопок которого были обнаружены строения с уникальной архитектурой и реликвиями странного города майя.



Теги: археология, Мексика, инопланетянин, статуя
 
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