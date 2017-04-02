В Мексике обнаружили древнюю статую инопланетянина

02.04.2017 10:15

Археологи обнаружили статую с изображением инопланетянина недалеко от старинного города майя. Сейчас экспонат выставлен в музее города Хьютетелько, расположенного в мексиканском штате Пуэбла, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники музея рассказали, что статуя была найдена в маленьком городке Максталоя. После того как археологи отчистили находку, на ней обнаружили инкрустации из обсидиана, бирюзы и нефрита. Но самое главное и загадочное в ней — изображение существа, похожего на инопланетянина. Оно окружено широким извилистым змееподобным контуром, который держится руками за голову человека. Сама фигура с крупной —головой и миндалевидными глазами, что практически полностью совпадает с описанием инопланетян, которых называют "серыми".

Директор музея Рафаэль Хулиан Монтьель планирует начать исследование местности, где была найдена статуя. Район Максталоя расположен в непосредственной близости от Кантона, во время раскопок которого были обнаружены строения с уникальной архитектурой и реликвиями странного города майя.