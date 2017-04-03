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Архив - Наука и технологии

Доказано: в ваш компьютер могут проникнуть даже через сканер

03.04.2017 21:25
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Доказано: в ваш компьютер могут проникнуть даже через сканер

Ученые Университета им. Бен-Гуриона в Негеве и Института Вейцмана обнаружили, что обычный сканер может стать «черным ходом» в компьютерную сеть офиса.

Ученые доказали, что с помощью лазера или смартфона можно закачивать вредоносное программное обеспечение, используя подключенный к компьютеру сканер, если его крышка открыта. Чувствительность сканера к изменениям освещенности оказалась достаточной, чтобы с помощью лазера с расстояния 900 м. можно отправить через сканер в компьютер сообщение, запускающее программу, сообщает cursorinfo.co.il.

В другом эксперименте сигнал на сканер подавался смартфоном, который управлялся радиоволнами. Лампочка смартфона мигала в соответствии с заданной учеными программой, меняла освещенность в помещении и запускала через сканер программу в компьютере.

Ученые рекомендуют подключать компьютеры к сканеру через прокси-сервер, однако и этот способ защиты имеет свои недостатки. В частности ограничивает возможности печати и отправки факсов с удаленных устройств.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, компьютер, сканер
 
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