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Архив - Наука и технологии

Онлайн-кинотеатр FS.TO "воскрес" под новым именем

03.04.2017 16:00
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Онлайн-кинотеатр FS.TO "воскрес" под новым именем

Крупнейший онлайн-кинотеатр fs.to восстановил свою работу на новом домене. В частности, ресурс с идентичным видом и наполнением запущен на домене FS.life, сообщает РБК-Украина.
Подтверждением того, что это перезапуск онлайн-кинотеатра является тот факт, что новый сайт поддерживает старые учетные записи пользователей. На новом сайте доступны фильмы, сериалы, мультфильмы, а также телевизионные программы. Реклама на данный момент на сайте отсутствует.
Напомним, сайт fs.to был закрыт Киберполицией Украины в ноябре прошлого года.



Теги: домен, кинотеатр, онлайн, киберполиция
 
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