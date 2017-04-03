Онлайн-кинотеатр FS.TO "воскрес" под новым именем

03.04.2017 16:00

Крупнейший онлайн-кинотеатр fs.to восстановил свою работу на новом домене. В частности, ресурс с идентичным видом и наполнением запущен на домене FS.life, сообщает РБК-Украина.

Подтверждением того, что это перезапуск онлайн-кинотеатра является тот факт, что новый сайт поддерживает старые учетные записи пользователей. На новом сайте доступны фильмы, сериалы, мультфильмы, а также телевизионные программы. Реклама на данный момент на сайте отсутствует.

Напомним, сайт fs.to был закрыт Киберполицией Украины в ноябре прошлого года.