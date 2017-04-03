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В Китае обнаружили плесень, разрушающую пластмассу
Ученые Академии наук Китая обнаружили новый вид плесени под названием Aspergillus tubingensis, способный разлагать полиуретановые пластмассы, сообщает Укринформ.
Один из авторов статьи, исследователь Куньминского института ботаники при Академии наук Китая Сюй Цзяньчу сказал, что новый вид плесневых грибов был обнаружен учеными в городском мусоре.
Исследователь подчеркнул, что результаты биодеградации пластмассы плесенью Aspergillus tubingensis хорошо видны уже спустя две недели, после начала процесса. Через два месяца пластмасса почти полностью разлагается.
Чтобы использовать новый вид плесени для уничтожения пластика в крупных масштабах, ученые намерены досконально изучить Aspergillus tubingensis и определить идеальные условия для быстрого и масштабного размножения.
Теги: отходы, плесень, пластмасса
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