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В США придумали альтернативу уколам
Ученые из университета Калифорнии в США создали специальную капсулу, которая сможет заменить болезненные уколы в медицине, сообщает Телеканал новостей "24".
Изобретение называется MucoJet – это маленькая капсула, которая взрывается во рту пациента. Лекарства в таком случае проникают через слизистую щеки, пишет Science.
15-миллиметровая капсула выглядит как цилиндр, состоящий из двух отсеков, в которых содержится вода и сухое химическое реактивное топливо.
Чтобы капсула подействовала, пациент должен положить ее в рот и раскусить зубами. Следовательно, внутри капсулы начнется хмическими реакция и капсула "взорвется", а слизистая оболочка впитает лекарства через капилляры во рту.
Позже, активные вещества через кровь транспортируются в другие части тела и заставляют иммунную систему вырабатывать антитела для борьбы с инфекцией.
Ученые уже успешно протестировали капсулы на животных. Исследования показали, что при таком введении лекарств в крови начало производиться в три раза больше антител. На людях MucoJet пока не испытывали.
Теги: США, укол, капсула, альтернатива
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