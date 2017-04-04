ПриватБанк запустил кредитование через Viber

04.04.2017 16:45

С помощью бота «Оплата частями» клиенты ПриватБанка прямо в Viber смогут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки, сообщает minfin.com.ua.

Об этом заявил руководитель Бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

«Теперь в Viber рассрочку на оплату любых покупок можно оформить за минуту без бумаг и посещения отделения банка», — отметил Васильцов.

Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт ПриватБанка.

Для использования бота достаточно выбрать в поиске мессенджера паблик-аккаунт «Оплата частями» и нажать на кнопку нужной операции.

С помощью бота можно узнать доступный лимит использования сервисов рассрочки «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка», оформить кредит, получить информацию по уже оформленным договорам и получать новости о выгодных предложениях торговых сетей.