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Уфологи обнаружили на Луне шесть башен пришельцев (ВИДЕО)

04.04.2017 10:35
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Уфологи обнаружили на Луне шесть башен пришельцев (ВИДЕО)

Охотники за пришельцами с помощью карт Google Moon обнаружили на Луне шесть пятикилометровых башен, которые, по мнению конспирологов, построили инопланетяне. Уфологи из команды Secure Team 10 считают, что гигантские объекты не могут иметь естественное происхождение, сообщает сайт ВЕСТИ.RU.
На опубликованных ниже кадрах запечатлены шпилевидные образования, расположенные на поверхности Луны. Карты Google Moon сделаны на основе космических снимков, сделанных спутниками NASA. Мнения зрителей по поводу увиденного, впрочем, разделились.
Некоторые утверждают, что у автора видео просто некорректно работает компьютер, показывая "башни" на Луне из-за программной ошибки. Другие считают, что если бы эти возвышенности реально представляли интерес, специалисты NASA уже их изучили. Третьи же пишут, что Google Moon плохой инструмент для исследования поверхности Луны, так как снимки недостаточно четкие.



Теги: Луна, инопланетянин, уфология
 
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