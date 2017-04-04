Украинским заключенным разрешили свободный доступ в Интернет

04.04.2017 09:30

Украинским заключенным разрешили без ограничений пользоваться телефонами и интернетом. Для этого Министерство юстиции планирует установить в колониях таксофоны и интернет-терминалы, через которые заключенные смогут общаться с родными, сообщает портал "Знай.ua".

Новую программу, которая получила название "Свободный телефон" проведут в рамках реформы пенитенциарной системы.

Систему уже протестировали в Бориспольской колонии. Теперь, кроме звонков и общения по Skype с родными и друзьями, заключенные даже могут пожаловаться министерству на администрацию колонии.

Отмечается, что программное обеспечение интренет-терминалов предлагает широкий спектр услуг. Однако доступа к социальным сетям не будет. Все звонки или выход в интернет будут контролироваться и прослушиваться соответствующими службами.

Профинансирует проект украино-израильская компания, которая обещает доступные тарифы на услуги.

Ранее узники могли позвонить только четыре раза в год, предварительно подав заявку.