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В Китае разработали "ночные" солнечные батареи

04.04.2017 15:20
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В Китае разработали "ночные" солнечные батареи

Китайские ученые разработали инновационные солнечные батареи, которые могут генерировать электричество даже ночью и при плохой погоде, информирует news.eizvestia.com.
Над разработкой работали ученые из Китайского университета океанологии г. Циндао, пров. Шаньдун и Юньнаньского педагогического университета.
Для того чтобы солнечные панели могли вырабатывать энергию даже ночью, китайские ученые добавили в их состав специальный люминофор с длительным послесвечением. Днем, когда светит солнце, коэффициент полезного действия таких панелей повышается незначительно, зато энергия непоглощенного фотоэлементами солнечного света сохраняется внутри люминофора и перерабатывается ночью, сказал профессор Китайского университета океанологии Тан Цюньвэй, один из главных конструкторов инновационных солнечных батарей.
Ночью сохраненная энергия выделяется одноцветным видимым излучением, которое поглощает абсорбент и передает в виде электричества, объяснил он. Таким образом, инновационные солнечные батареи могут работать не только днем, но и ночью, подчеркнул китайский исследователь.
В темное время суток эффективность преобразования солнечной энергии в электричество на новых солнечных панелях составляет 25 проц. и больше, и в таком режиме батареи могут работать несколько часов, сказал Тан Цюньвэй.



Теги: Китай, солнечные батареи, ночь
 
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