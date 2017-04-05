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Китайский инженер женился на роботе

05.04.2017 09:40
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Китайский инженер женился на роботе

В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, бывший сотрудник компании Huawei «вступил в брак» с самодельным роботом, сообщает «Лента.Ру».
31-летний инженер Чжэн Цзяцзя «женился» на своем роботе, которого он назвал Ин Ин. На церемонии присутствовали мать и друзья мужчины. «Невесту» одели в черный костюм с юбкой, а на голову повязали красный платок. Об официальной регистрации брака не сообщается.
Инженер построил Ин Ин в прошлом году. Робот знает несколько слов, способен распознавать изображения и различает китайские иероглифы. В будущем Чжэн надеется усовершенствовать "робожену", чтобы она могла самостоятельно передвигаться и помогать по хозяйству.



Теги: жена, робот, Китай
 
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