Осуществлён первый в мире голографический видеозвонок

06.04.2017 15:10

На днях операторами мобильной связи Verizon и Korean Telecom был проведен первый в истории голографический видеозвонок, сообщает iLenta.com.

В ходе проведённого эксперимента было организовано голографическое соединение с применением технологий сотовой связи пятого поколения (5G) между офисом Verizon в Нью-Джерси (США) и штаб-квартирой KT в Сеуле (Корея).

Глава Verizon Лоуэлл Макадам (слева) и генеральный директор Korean Telecom Хван Чан Гю продемонстрировали голографический видеозвонок на специальном планшете (см. фото вверху).