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Архив - Наука и технологии

Осуществлён первый в мире голографический видеозвонок

06.04.2017 15:10
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Осуществлён первый в мире голографический видеозвонок

На днях операторами мобильной связи Verizon и Korean Telecom был проведен первый в истории голографический видеозвонок, сообщает iLenta.com.
В ходе проведённого эксперимента было организовано голографическое соединение с применением технологий сотовой связи пятого поколения (5G) между офисом Verizon в Нью-Джерси (США) и штаб-квартирой KT в Сеуле (Корея).
Глава Verizon Лоуэлл Макадам (слева) и генеральный директор Korean Telecom Хван Чан Гю продемонстрировали голографический видеозвонок на специальном планшете (см. фото вверху).



Теги: звонок, голограмма, 5G
 
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