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Архив - Наука и технологии

Создано самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

06.04.2017 10:00
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Создано самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

Ученые из Калифорнийского университета создали материал для смартфона, который восстанавливается сам после царапин и порезов. Даже будучи разорванным пополам, он может восстановиться за сутки, сообщает Телеканал новостей «24».
Новый материал также обладает способностью растягиваться в 50 раз от первоначальной длины. В его основе лежит нековалентная связь, которую еще называют ион-дипольным взаимодействием. Таким образом при повреждении молекулы материала притягиваются и восстанавливают поверхность.
Это первый в истории случай, когда химики смогли создать материал, который сам себя "исцеляет" и проводит электричество. Поэтому это изобретение может быть очень полезным в производстве гаджетов, например - для изготовления сенсорных экранов.



Теги: смартфон, стекло, восстановление
 
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