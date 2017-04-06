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В Канаде обнаружили "берлогу йети"

06.04.2017 10:45
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В Канаде обнаружили "берлогу йети"

Канадские ученые выявили новые доказательства существования снежного человека, сообщает allnews.com.ua.
Недавно специалисты обнаружили неизвестные клоки шерсти. Анализ найденного материала показал, что образцы шерсти не принадлежат ни одному из известных животных. В связи с этим исследователи предположили, что она имеет отношение к снежному человеку.
Кроме того, канадские специалисты нашли огромную берлогу. Вокруг жилища были разбросаны кости животных. Ученые сначала решили, что берлога принадлежит медведю, но не обнаружили никаких соответствующих следов. В ней они установили видеокамеры, но никто в берлоге так и не появился.



Теги: Канада, снежный человек, доказательство
 
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