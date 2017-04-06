В Канаде обнаружили "берлогу йети"

06.04.2017 10:45

Канадские ученые выявили новые доказательства существования снежного человека, сообщает allnews.com.ua.

Недавно специалисты обнаружили неизвестные клоки шерсти. Анализ найденного материала показал, что образцы шерсти не принадлежат ни одному из известных животных. В связи с этим исследователи предположили, что она имеет отношение к снежному человеку.

Кроме того, канадские специалисты нашли огромную берлогу. Вокруг жилища были разбросаны кости животных. Ученые сначала решили, что берлога принадлежит медведю, но не обнаружили никаких соответствующих следов. В ней они установили видеокамеры, но никто в берлоге так и не появился.