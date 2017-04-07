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Астрономы нашли атмосферу у землеподобной планеты

07.04.2017 12:00
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Астрономы нашли атмосферу у землеподобной планеты

Немецкие и британские ученые впервые смогли определить химический состав атмосферы планеты GJ 1132b, сопоставимой с Землей по размерам, сообщает Новое время.
Об открытии сообщила исследовательская группа, включающая астрономов из немецкого Института астрономии общества Макса Планка и университета Кила d Великобритании.
Анализ спектра планеты и звезды показал, что GJ 1132b обладает достаточно плотной и непрозрачной атмосферой, состоящей в основном из водяных паров и метана. Таким образом, по атмосфере планета напоминает скорее Венеру, чем Землю.
"Несмотря на то, что это не обнаружение жизни на другой планете, это важный шаг в правильном направлении: обнаружение атмосферы вокруг GJ 1132b - это первый случай, когда мы подтвердили наличие атмосферы у планеты, похожей на Землю, за пределами Солнечной системы", - сказал ведущий исследователь Джон Саутворт из университета Кила в Великобритании.
До этого ученым удавалось найти атмосферу только на экзопланетах, которые были более чем в восемь раз массивнее Земли, а также на газовых гигантах, подобных Юпитеру. Но Саутворт и его коллеги, смогли получить данные об атмосфере небольшой GJ 1132b при помощи наземного 2,2 метрового телескопа в обсерватории Ла-Силла в Чили.
Отметим, что небесное тело Gliese 1132 b (часто его называют GJ 1132 b) — экзопланета, которая находится на расстоянии 39 световых лет от Земли. GJ 1132 b была открыта в 2015 году. Ее называют "одной из самых важных планет, когда-либо обнаруженных за пределами Солнечной системы". Планета имеет диаметр примерно на 20% больше, чем у Земли, а ее масса оценивается в 1,6 массы Земли.



Теги: атмосфера, планета, открытие
 
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