Google запустил функцию оценки достоверности информации

07.04.2017 16:00

С 7 апреля поисковик Google будет отображать под результатами поиска и новостями более подробную информацию с ресурсов, специализирующихся на проверке достоверности информации — таких как PolitiFact и Snopes, сообщает RNS.

В частности, в специальном окне будет отображаться информация об уровне доверия организаций к той или иной информации.

Данное нововведение позволит привлечь внимание интернет-пользователей к организациям, специализирующимся на проверке достоверности информации; тем не менее оно не является инструментом прямой борьбы с появлением и распространением фейковых и провокационных материалов.