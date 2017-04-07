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Архив - Наука и технологии

SpaceX подсчитала экономию от повторного использования ракет

07.04.2017 11:45
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SpaceX подсчитала экономию от повторного использования ракет

Компания SpaceX смогла сэкономить значительные средства за счет успешного повторного запуска первой ступени ракеты Falcon 9. Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Она не привела конкретную цифру расходов на повторный запуск Falcon 9, но дала понять, что экономия составила свыше 50%. "Это стоило значительно меньше половины запуска новой первой ступени", - сказала Шотвелл.
Такая экономия средств, по ее словам, стала возможна даже несмотря на то, что SpaceX проделал затратные исследовательские и ремонтные работы.
Также Шотвелл заявила, что долгосрочная цель компании - добиться того, чтобы повторный запуск стал возможен в течение 24 часов после возвращения ракеты на Землю.
Успех с повторным запуском имеет решающее значение для SpaceX, которая стремится компенсировать крупные затраты на разработку системы повторного использования Falcon 9. Глава компании Илон Маск заявил, что к настоящему моменту SpaceX потратила не менее $1 млрд на технологии многоразового использования ракетоносителей.



Теги: экономия, ракета, SpaceX, Falcon 9
 
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