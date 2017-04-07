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Архив - Наука и технологии

В Германии презентовали летающее такси

07.04.2017 08:30
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В Германии презентовали летающее такси

В Германии представили воздушное такси E-Volo Volocopter 2X на электрической тяге. Эксплуатацию нового транспортного средства компания E-Volo планирует начать в 2018 году, сообщает INFOX.ru.
Volocopter 2X имеет 18 винтов, приводимых в движение электродвигателями. Аппарат может совершать вертикальные взлет и посадку. В кабине находятся два кресла.
Управлять таким такси в Германии сможет любой владелец спортивной летной лицензии. Аппарат относится к категории сверхлегких летательных аппаратов.
В планах у компании E-Volo также разработка мультикоптера на четыре посадочных места для дальних полетов.



Теги: Германия, такси, вертолет
 
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