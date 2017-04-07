В Германии презентовали летающее такси

07.04.2017 08:30

В Германии представили воздушное такси E-Volo Volocopter 2X на электрической тяге. Эксплуатацию нового транспортного средства компания E-Volo планирует начать в 2018 году, сообщает INFOX.ru.

Volocopter 2X имеет 18 винтов, приводимых в движение электродвигателями. Аппарат может совершать вертикальные взлет и посадку. В кабине находятся два кресла.

Управлять таким такси в Германии сможет любой владелец спортивной летной лицензии. Аппарат относится к категории сверхлегких летательных аппаратов.

В планах у компании E-Volo также разработка мультикоптера на четыре посадочных места для дальних полетов.