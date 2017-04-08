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Adidas представил первые серийные "печатные" кроссовки
08.04.2017 11:20
Немецкий бренд Adidas представил инновационные кроссовки Futurecraft 4D, которые напечатаны на 3D-принтере, сообщает сайт «Znaj.ua».
Для этого производитель спортивной одежды объединился со стартапом Carbon, который начал свою деятельность в Кремниевой долине. Обе компании будут учитывать все анатомические особенности покупателя и производить для них эксклюзивную обувь.
Уже в этом году Adidas планирует выпустить 5 тысяч пар Futurecraft 4D. Компания Carbon планирует уменьшить срок производства кроссовок с 1,5 часа до 20 минут и уже в 2018 году помочь немцам отправить на рынок 100 тысяч пар.
Цена Futurecraft 4D пока не разглашается, но она будет уменьшаться вместе с развитием технологий.
Теги: 3D, Adidas, печать, кроссовки
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