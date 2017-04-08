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Архив - Наука и технологии

Ученые обнаружили ген депрессии

08.04.2017 13:15
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Ученые обнаружили ген депрессии

Не только внешние факторы влияют на депрессивное состояние человека. Ученые считают, что депрессия может иметь генетические причины, сообщает Телеканал новостей "24".
К такому выводу пришли голландские и российские ученые, исследовавшие генетические характеристики более 2 тысяч человек, проживающих в отдаленном поселке в Нидерландах.
По их мнению, ген NKPD1 связан с высоким риском развития депрессии.
Доктор Наджаф Амин считает, что это открытие позволит рассмотреть депрессию на молекулярном уровне и объективно диагностировать и "измерить" эту болезнь.



Теги: Нидерланды, генетика, депрессия
 
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