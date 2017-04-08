Ученые обнаружили ген депрессии

08.04.2017 13:15

Не только внешние факторы влияют на депрессивное состояние человека. Ученые считают, что депрессия может иметь генетические причины, сообщает Телеканал новостей "24".

К такому выводу пришли голландские и российские ученые, исследовавшие генетические характеристики более 2 тысяч человек, проживающих в отдаленном поселке в Нидерландах.

По их мнению, ген NKPD1 связан с высоким риском развития депрессии.

Доктор Наджаф Амин считает, что это открытие позволит рассмотреть депрессию на молекулярном уровне и объективно диагностировать и "измерить" эту болезнь.