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Архив - Наука и технологии

В Словении начали производство "умных" надгробий

08.04.2017 14:10
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В Словении начали производство "умных" надгробий

Словенская компания Bioenergija начала производство надгробий, оснащенных 48-дюймовыми интерактивными экранами, которые могут воспроизводить фотографии, видео и любой другой цифровой контент, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Отмечается, что новинка, представленная на кладбище Марибора, второго по величине города Словении, является стойкой к атмосферным воздействиям и обладает вандалоустойчивыми свойствами.
Надгробье оснащено датчиками движения - экран активируется при приближении человека к памятнику. В обычной ситуации оно показывает только имя покойного и годы его жизни в целях экономии энергии.
"Этот надгробный камень позволяет поместить что-либо рядом с именем и фамилией умершего, вы можете написать целый роман, если хотите. Вы можете поместить туда картины или фильм", - заявил говорит Сасо Радованович, глава компании Bioenergija.
По его словам, уже поступило несколько заказов на продукт стоимостью 3 тыс. евро.



Теги: Словения, дисплей, надгробие
 
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