В Чили началось строительство крупнейшего в мире телескопа (ВИДЕО)

27.05.2017 17:20

В Чили в пустыне Атакама началось строительство крупнейшего телескопа, который получил название "Европейский экстремально большой телескоп" (European Extremely Large Telescope, EELT), сообщает сайт Подробности.ua.

Возведение аппарата для изучения экзопланет планируют завершить в 2024 году. Стоимость проекта составляет 1 миллиард долларов.

EELT оснастят пятью сегментными зеркалами, диаметр самого большого из них - 39 метров. Площадь вращающегося купола телескопа сопоставима с футбольным полем (диаметр - 86 метров).