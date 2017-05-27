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Архив - Наука и технологии

Вскоре на полках магазинов появятся смарт-лампочки IKEA, которые будут контролироваться голосом

27.05.2017 11:50
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Вскоре на полках магазинов появятся смарт-лампочки IKEA, которые будут контролироваться голосом

Руководство IKEA всерьёз намерено заняться выпуском электроники и аксессуаров для «умного дома».

Пресс-релиз шведской компании преподнёс отличную новость всем любителям домашней утвари из IKEA. Ориентировочно в III квартале 2017 года на полках магазинов, специализирующихся на продажах мебели и всевозможных товаров для дома, появится смарт-освещение с поддержкой голосового управления.

Речь идёт об интеграции смарт-лампочек с Amazon Alexa, Apple HomeKit и Google Assistant, что обеспечит реализацию столь желанной для многих функции голосового контроля. Это означает, что для включения/выключения света или настройки режима освещения в комнате необходимо будет обратиться к цифровому помощнику с соответствующей командой.

Руководство IKEA, исходя из обозначенного курса развития компании, всерьёз намерено заняться выпуском электроники и аксессуаров для «умного дома». Козырем для производителя может стать их лояльная ценовая политика на такие изделия и желание предоставить клиенту универсальный продукт, способный обеспечить необходимое программное взаимодействие.

Источник: hyser.com.ua 


Теги: Донбасс, Швеция, лампа, голос
 
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