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Архив - Наука и технологии

Китай запустил национальную систему спутниковой навигации

28.05.2017 15:00
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Китай запустил национальную систему спутниковой навигации

В Китае была запущена национальная система спутниковой навигации и позиционирования. Эта система является крупнейшей в Китае и имеет наиболее широкое покрытие, сообщает Синьхуа.
Заместитель главы Государственного управления геодезии, картографии и геоинформации КНР Ли Вэйсэнь сообщил, что данная система состоит из 2700 базовых станций, национальной базы данных и 30 баз данных провинциального уровня.
Система характеризуется повышенной скоростью, точностью и более широким покрытием, она будет совместима с другими системами спутниковой навигации, включая "Бэйдоу" и GPS, сообщил Ли Вэйсэнь.
По информации данного управления, система сможет предоставлять услуги позиционирования транспорту, скорой помощи, а также службам городского планирования и управления.



Теги: Китай, GPS, запуск
 
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