Эксперты рассказали, когда подешевеют электромобили

29.05.2017 10:10

За счет радикального снижения стоимости аккумуляторов до 2025 года электромобили в США и Европе будут стоить дешевле бензиновых авто, сообщает iPress.ua.

Согласно прогнозу экспертов Bloomberg, тогда средняя стоимость электромобиля опустится ниже отметки в $ 30 тыс. и продолжит снижаться до уровня $ 26 тыс. до 2030 года.

В исследовании Bloomberg New Energy Finance отметили, что столь заметное падение стоимости должно произойти за счет снижения цены аккумуляторов, которые сейчас составляют примерно половину стоимости электромобиля.

В промежутке между 2016 и 2030 годом стоимость аккумуляторов для електроомобилив должна упасть на 77% благодаря активному развитию сегмента, разработке новых технологий и большему объему производства.

Представители Renault оказались еще более смелыми в таких прогнозах - по их данным ценники на обычные и электрические автомобили сравняются уже в начале 2020 года.