Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Эксперты рассказали, когда подешевеют электромобили

29.05.2017 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперты рассказали, когда подешевеют электромобили

За счет радикального снижения стоимости аккумуляторов до 2025 года электромобили в США и Европе будут стоить дешевле бензиновых авто, сообщает iPress.ua.
Согласно прогнозу экспертов Bloomberg, тогда средняя стоимость электромобиля опустится ниже отметки в $ 30 тыс. и продолжит снижаться до уровня $ 26 тыс. до 2030 года.
В исследовании Bloomberg New Energy Finance отметили, что столь заметное падение стоимости должно произойти за счет снижения цены аккумуляторов, которые сейчас составляют примерно половину стоимости электромобиля.
В промежутке между 2016 и 2030 годом стоимость аккумуляторов для електроомобилив должна упасть на 77% благодаря активному развитию сегмента, разработке новых технологий и большему объему производства.
Представители Renault оказались еще более смелыми в таких прогнозах - по их данным ценники на обычные и электрические автомобили сравняются уже в начале 2020 года.



Теги: стоимость, прогноз, электромобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх