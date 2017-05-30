Asus представила самый тонкий в мире ноутбук-транформер

30.05.2017 16:30

Компания Asus за пару дней до выставки Computex 2017 представила ZenBook Flip S (UX370), который, по словам представителей компании, является самым тонким в мире ноутбуком-транформером, сообщает iLenta.com.

Его толщина составляет всего 10,9 мм, а вес — 1,1 кг. Он имеет 13-дюймовый 4K UHD мультитач NanoEdge дисплей с цветовым охватом на уровне 100% sRGB, который может вращаться на 360 градусов и поддерживает работу стилуса Asus Pen, идущий в комплекте. Толщина боковых рамок составляет всего 6,1 мм, а экран занимает около 80% полезной площади передней панели. Специальная конструкция петель под названием ErgoLift имеет механизм, который поднимает и наклоняет клавиатуру в удобное положение для работы и рассчитан более чем на 20 000 циклов открытия/закрытия.