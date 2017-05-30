Японские изобретатели создали робо-руки Доктора Октопуса (ВИДЕО)

30.05.2017 10:00

Японские изобретатели из лаборатории Хияма Инами (Inami Hiyama Laboratory) создали робота-помощника MetaLimbs. Устройство представляет собой две дополнительных руки, которые крепятся на спину подобно рюкзаку, и напоминает щупальца Доктора Октопуса из комиксов издательства Marvel, сообщает theRunet.

Робо-руки нужны в тех случаях, когда своих двоих пользователю не хватает. Например, если руки заняты и нужно взять дополнительный предмет, также можно печатать десятью пальцами и пить кофе или отвечать на звонки. MetaLimbs можно использовать как сидя, так и стоя.

Конечности управляются ногами и могут быть видоизменены в соответствии с потребностями пользователя. Например, вместо искусственной ладони можно поставить клешню. Одна часть системы крепится к икре и ступне и задает положение искусственной руки в пространстве. Сенсоры на пальцах ног управляют пальцами ладони робота. При прикосновении роботизированной конечности к предмету, устройство касается ноги, передавая тактильные ощущения. MetaLimbs покажут на конференции SIGGRAPH 2017, которая будет проходить с 30 июля по 3 августа.