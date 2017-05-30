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Ученые обнаружили лягушек с прозрачной кожей
Биологи из Эквадора и США обнаружили в долине реки Амазонки новый вид лягушек с прозрачной кожей на груди и животе, так что можно наблюдать за работой внутренних органов, сообщает RNS.
Найденная лягушка размером не превышает двух сантиметров, из-за чего ее трудно найти среди листвы.
Новый вид получил название Hyalinobatrachium yaku, в котором обозначение вида yaku с языка одного из местных народов переводится как «вода». Ручьи и небыстрые потоки воды жизненно важны для размножения лягушек. При этом обращение с потомством является еще одной особенностью вида. Лягушки прикрепляют яйца к нижней стороне листьев, и самцы присматривают за ними.
Биологи отмечают, что новый вид находится в опасности, так как он обитает в регионе, где добывают нефть, а это влечет за собой загрязнение воды, строительство дорог, разделяющих популяции, и разрушение привычной для лягушек среды.
Теги: лягушка, прозрачность, Амазонка
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