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Архив - Наука и технологии

В немецком храме появился робот-священник (ВИДЕО)

31.05.2017 10:30
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В немецком храме появился робот-священник (ВИДЕО)

В храме немецкого города Виттенберг появился робот-священник, сообщает сайт Подробности.
Механического священнослужителя назвали "Blessu-2"- в переводе "благослови вас". Робот способен цитировать Библию и благословлять прихожан женским или мужским голосом - для этой цели его туловище оснастили сенсорным монитором, на котором можно выбрать тип голоса и вид благословения. Каждый желающий с помощью робота также может распечатать благословение на бумаге. Кроме того, робот может излучать свет "ладонями".
В храме уверены: эксперимент вдохновит прихожан на дискуссию.



Теги: робот, Германия, священник
 
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