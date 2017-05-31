В Северной Корее выпустили свой iPad

31.05.2017 14:40

Компания Ryonghung из Северной Кореи произвела планшет, который получил название iPad. Фирма проигнорировала факт того, что данный бренд уже запатентован корпорацией Apple, сообщает РИА "ВладТайм".

Новинка представляет собой устройство небольшой мощности, имеющее четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 гигагерц. В планшете предусмотрено ОЗУ в 1 гигабайт, а также 8 гигабайт внутренней памяти. Имеется порт HDMI и съемная клавиатура.

Для гаджета предусмотрели свыше 40 приложений, в том числе, калькулятор, энциклопедию здоровья и ПО, связанное с сельским хозяйством.