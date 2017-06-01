Asus представила ноутбук-планшет за $399

01.06.2017 09:20

Компания Asus представила на выставке Computex конвертируемый ноутбук с 11,6-дюймовым дисплеем VivoBook Flip 12, сообщает nene.com.ua.

Новинка располагает дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей, процессорами Celeron N3350 или Pentium N4200, до 4 ГБ DDR3L-1600 ОЗУ и до 128 ГБ памяти eMMC. VivoBook Flip 12 имеет следующие габариты: 292 мм x 198 мм x 17 мм и весит около 1100 грамм. Компьютер можно использовать в двух режимах: ноутбука или планшета. В дополнение к сенсорному дисплею и 360-градусному шарниру, новичок работает с Windows Ink-совместимым Asus Pen с 1024 уровнями чувствительности к нажатию.

Ноутбук оснащен батареей 38 Вт, стереодинамиками, массивным микрофоном, датчиком отпечатка пальца с поддержкой Windows Hello, 802.11ac WiFi, Bluetooth 4.1, устройством для чтения карт SDXC, разъемом для гарнитуры, двумя портами USB 3.0 Type-A, портом USB 3.1 Type-C и портом HDMI.

VivoBook Flip 12 должен поступить в продажу в третьем квартале 2017 года по цене от 399 долларов США.